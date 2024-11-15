日本郵政と日本郵便は、初のポイントサービス「ゆうゆうポイント」を18日から開始する。抽選に参加して商品の獲得や引き換えに使用できる。2026年春に、サービスの料金への充当などもできるようになる。 来局でたまる、今後は商品購入などでも 簡易局を含めて、すべての郵便局で取り扱われ、郵便局への来局でポイントがたまる。郵便局にはポイントを受け取るための二次元コードが掲出され、来局時に