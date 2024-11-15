「盗んだ犯人へ。お前んちわかったから今から行くから」――。 今から二年前の2022年秋。SNS「X」（旧Twitter）において、そんな書き込みをしていた男が11月14日、警視庁暴力団対策課により住居侵入容疑で仲間ら4人とともに逮捕された。 逮捕された男はX上で「Z李」を名乗り、起業家や著名人のスキャンダルの暴露やホストの悪行を公開するなどして支持を集め、アカウントのフォロワー数は90万人を超えるほどの影