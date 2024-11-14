ロッテリアが2024年11月20日（水）から期間限定で「ロッテリアのショコラスイーツフェア」を開催する。このフェアでは、クリスマスシーズンに合わせて濃厚なショコラを使用したワンハンドスイーツやホットドリンクなど、全5品が新発売される。新たに登場する「黒ショコラパイ」は、生チョコ入りのチョコクリームを使用した濃厚で大人な味わいのフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだ商品だ。一方、「白ショコラパイ」には