「爆音で音楽を聴き続けた結果ヘッドホン難聴になり1秒たりとも耳鳴りが止まない人生になったから気をつけて」（なそさん@NyasoNostalgic）【調査結果】イヤホンの使用時間、どれぐらい増えている？イヤホン使用時間が約3人に1人の割合で長時間化（※注1）する傾向のなか、「あなたにもヘッドホン難聴のリスクあり！」と、「日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会」が注意喚起しています。今回、ヘッドホンで爆音で音楽を聴き続け、難聴を