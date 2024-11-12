「30歳を超えたら、子宮摘出手術をするとか」【写真】YouTubeの配信番組でトンデモ“発言”を連発後、Xで謝罪した百田尚樹氏こう語って“大炎上”しているのは、『永遠の0』『海賊とよばれた男』といった人気作品を書いた小説家で、日本保守党代表の百田（ひゃくた）尚樹氏。百田尚樹氏によるトンデモ発言「問題発言は11月8日、百田さんがYouTubeの配信番組に出演した中でのこと。秋田県の出生率が全国最下位とするニュースに触