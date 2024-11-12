ダイキアクシスは、三菱地所が開発した総合スマートホームサービス「HOMETACT」の代理店販売を中四国エリアにおいて開始した。あわせて、ハウスメーカーや工務店向けのスマートホームサービスの体験機会の拡大や、「HOMETACT」に関する最新情報の発信等を行うための新たな施設として、ダイキアクシス・松山本社内にショールームをオープンしたと発表。「HOMETACT」の四国エリアへの販路拡大は初となる。●総合スマートホームサービ