ソフトバンクグループの純損益の推移ソフトバンクグループ（SBG）が12日発表した2024年9月中間連結決算は純利益が1兆53億円となった。前年同期は純損益が1兆4087億円の赤字に沈んでおり、黒字に転換した。世界的な株高を背景に投資先の株価が上昇し、為替差益の計上も貢献した。中間期の純損益の黒字は3年ぶり。売上高は前年同期比7.5％増の3兆4699億円だった。SBG本体や傘下の「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」などを通じ