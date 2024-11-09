◇強化試合日本―チェコ（2024年11月9日バンテリンD）「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」に臨む野球日本代表「侍ジャパン」は9日、強化試合としてチェコと対戦し、7―1で快勝した。10日もバンテリンドームで同戦が行われる。1―1で迎えた6回、1死満塁から栗原の左犠飛で勝ち越すと、さらに森下の左前打で加点。7回には途中出場の清宮の右中間適時二塁打、さらに辰己の右中間3ランで突き放した。先発の高橋