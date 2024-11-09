タレントの川崎希が9日に自身のアメブロを更新。東京ディズニーシーで大行列だったレストランで並ばずに済んだ理由を明かした。【映像】川崎希、家族で世界一周旅行を満喫（複数カット） この日、川崎は「ディズニーシーのレストラン」と切り出し自身の写真を公開。「グッズ発売日でめ〜ちゃくちゃ混んでた」「レストランも大行列」とディズニーシーが混雑していたことを説明した。続けて「モバイルオーダーだと並ばなくて食