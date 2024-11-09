帰国情報をキャッチしてから、わずか3時間のスピード逮捕だった。東京・世田谷“紹介制エロマッサージ師”ダマしの手口…被害女性400人以上、盗撮動画は4000本国際手配中だったインターネット動画投稿サイト「FC2」創業者の高橋理洋容疑者（51）が7日、韓国から関西空港入り。事前に情報を入手していた京都府警が、その場で身柄を確保した。国際手配から9年に及ぶ「逃亡生活」にピリオドを打つ執念の逮捕劇はこうだ。7日午