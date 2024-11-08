サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、6キーにキーボード・マウス操作・ショートカットなどを割り当てて、作業の効率を上げることができるプログラマブルキーボード「400-SKB081」を発売した。■キーボード操作やマウス操作などの機能を割り当てることができる専用ソフトでキーボード操作やマウス操作などの機能を割り当てることができるプログラマブルキーボード。キーのショートカット（複数