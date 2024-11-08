選挙カーに乗り、支持者らに手を振る斎藤元彦前兵庫県知事（写真・馬詰雅浩） Smart FLASH

兵庫県知事選、斎藤元彦前知事の再選あるか…先行候補「猛追」の理由

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 兵庫県知事選で斎藤元彦前知事が大善戦しているとFLASHが伝えた
  • 先行する稲村和美氏を「猛追」している件に、県政担当記者が言及
  • 斎藤前知事は県民から「現状を変えてくれる」と期待を持たれているそう
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