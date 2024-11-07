docomo向け5G対応エントリースマホ「AQUOS wish4 SH-52E」の規制ラベルが無表示になる不具合が判明！NTTドコモは6日、同社が今年7月に発売した「2024年夏モデル」のうちの5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「AQUOS wish4 SH-52E」（Sharp製）における一部製品において端末情報の規制ラベルに不具合があることが判明したとお知らせしています。不具合がある場合には「設定」→「デバイス情報」→「規制ラベル」において認証