サンドイッチチェーン「サブウェイ」を展開する日本サブウェイ合同会社と、ハインツ日本株式会社とのコラボサンドイッチ2種が、11月13日に期間限定で全国のサブウェイ店舗にて発売されます。種類は「シェフズデミグラス 〜ローストビーフにデミグラスを添えて〜」と「シェフズホワイト 〜ゴロっとかぼちゃのグラタン仕立て〜」です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】サイドメニューのスープもハインツとコラ