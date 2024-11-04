「フジの取材チームに帯同していたかどうか明らかになっていませんが、WSの中継に映り込んでいたことから元木さんにまで批判が及んでいるんです。本人は沈黙を貫いていますが……」（WEBメディア記者）ヤンキースに最大5点差で逆転勝利し、ワールドシリーズ（以下、WS）を制覇したドジャース。フジテレビが全試合を独占生中継していたが、大谷翔平選手（30）の単独インタビューが実施されることはなかった。フジテレビに冷ややかな