３日の日本シリーズ第６戦を中継したＴＢＳが同日、Ｘ（旧ツイッター）の野球中継公式アカウントを更新。「第６戦までもつれた＃日本シリーズ＃ＤｅＮＡが日本一に輝きましたおめでとうございます残念ながら放送の中で最後までお伝えできなかったシリーズＭＶＰ＃桑原将志選手のインタビューをこちらで」などと記し、シリーズＭＶＰに輝いたＤｅＮＡ・桑原将志外野手の試合後のインタビューを前後半に２分割して投稿した