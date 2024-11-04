10月25日から動画配信サービス「Prime Video」で全世界独占配信がスタートしたAmazon Originalドラマ『龍が如く 〜Beyond the Game〜』。11月1日、同ドラマは最終話までの全3話を公開した。【写真】役作りで鍛えた竹内涼真の“ムキムキボディ”キャスティングから不安視されていたセガの大ヒットゲーム『龍が如く』シリーズをベースにオリジナル脚本で制作された同ドラマ。新宿・歌舞伎町がモデルとなっている神室町を舞台に、