定番のお菓子「ベビースターラーメン」を、おかずの定番である「コロッケ」の衣にしてしまった「ベビースター★コロッケ」が登場。11月1日よりニュー･クイックの惣菜取り扱い店舗にて、期間限定で販売中です。聞いただけでワクワクするコラボコロッケの誕生に、胸の高鳴りが抑えられない！食べないという選択肢はありませんでした。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「ベビースター★コロッケ」（1個税込162円