久しぶりの共演1980年〜90年代の“フジテレビ黄金時代”を思い出した視聴者も多かったのではないだろうか。ものまねタレントのコロッケ（64）が、フジ系の「土曜プレミアムとんねるずの2億4千万の大陸スペシャル」（10月19日放送）に出演、番組前半の「2億4千万のものまねメドレー選手権」でBTS、SixTONES・ジェシーから、十八番の岩崎宏美野口五郎まで盛り込み、貫禄のパフォーマンスを見せた。【写真を見る】圧倒的な芸で