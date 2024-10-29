J２の横浜FCは10月29日、DF武田英二郎の2024シーズン限りでの現役引退を発表した。武田は、青山学院大を卒業後の2011年に横浜F・マリノスでプロキャリアをスタート。その後はジェフユナイテッド千葉、ガイナーレ鳥取、アビスパ福岡、湘南ベルマーレを経て、18年から横浜FCでプレーしている。【PHOTO】昇格を信じてチームを信じて戦い抜く横浜FCサポーター！そんな36歳は、クラブの公式ホームページで以下の通りコメント。「