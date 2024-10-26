旅行予約サービス「楽天トラベル」は、「楽天トラベル お風呂のクチコミ評価が高い温泉宿ランキング」を発表。1位には2年連続で熊本にある“全客室半露天風呂付きの宿 浜膳旅館”が選ばれた。【写真】2位は26種の湯船を満喫できるホテル木暮！ランキング結果■プライベート空間が人気今回発表された「楽天トラベル お風呂のクチコミ評価が高い温泉宿ランキング」は、2023年9月1日（金）〜8月31日（土）の期間、「楽天トラベ