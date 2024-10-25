11月2日から全国放映される『ベビーワセリンリップ』の新CMが発表。そのCMには、Snow Manの佐久間大介とHiHi Jetsの猪狩蒼弥が起用された。【写真】中丸雄一の跡を継ぎ、新CMでダンスを披露している佐久間大介と猪狩蒼弥「元々親交の深い佐久間さんと猪狩さん。プライベートの付き合いは10年以上にも上ると言います。今回のCM撮影時には、撮影現場がまるでプライベート空間に見えるくらい撮影を楽しんでいたよう。できあがったCM