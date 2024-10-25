24日、電動キックボードなどのシェアリングサービス「LUUP」の新CM発表会が都内で行われ、二宮和也（41）が登壇した。【映像】LUUPに乗って走行する二宮和也プライベートでもLUUPを利用しているという二宮。街中を走っていると、周りの人から気が付かれることもあるようだ。「驚かれはする。“二宮丸出し”なんで。二宮丸出しだけど、気づいたころには通り過ぎちゃってるんで僕は。『どうも』とか言うけど、そこに二宮がいるっ