ロッテから6位指名も“保留”…「人生の1番大事な分岐点」考え抜いた末の“吐露”だった。「2024年 プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が24日に行われ、日本生命・立松由宇（ゆう）内野手がロッテから6位指名を受けた。野球人が夢に見るドラフト指名を受けたが「人生の1番大事な分岐点だと思うので、自分の素直な気持ちを見つけるまでは、ひたすら考えたいです」と“保留”する考えを明かした。自分の名前が呼ば