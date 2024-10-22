22日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われている「ノーザンファーム ミックスセール2024」当歳セッションにて、上場番号21番・マーゴットディドの2024(牡)が2億9000万円で落札された。購買者は株式会社サイバーエージェント代表取締役社長の藤田晋氏。本日9頭目の億超えとなり、ここまででセール史上最高額となった。 同馬は父キタサンブラック、母