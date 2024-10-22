モデルのマギーが、10月20日に自身のインスタグラムを更新。11月1日発売のフォトブック『SUPER MAGGY』のオフショット動画を公開した。上半身裸に巨大な“羽”を抱えて胸を隠す大胆ショットに、《すごいプロポーション！》《背中がキレイ！さすがモデルさん》と絶賛する声が続出。【写真】「職質されそう」人が行き交うパリで“半裸撮影”したマギーの大胆ショットしかし一方で、《完全に露出狂みたいになってるじゃん！》《周