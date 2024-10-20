《配送業の人に待ってもらうのが当たり前だと思ってる態度がヤバい…貴族?》《悪びれもなく人を待たせようとしてるのが芸能人様すぎる》《元担だけどX本当に向いてないと思うから辞めた方がいいよ》【写真】問題の投稿の拡散後に大倉がアップした“言い訳”10月17日、アイドルグループ・SUPER EIGHTの大倉忠義（39）が自身の公式Xを更新。配達スタッフとのやり取りについて明かした投稿に批判の声が集まっている。荷物がくるとわ