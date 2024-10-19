ユニ・チャーム株式会社（愛媛県四国中央市）は、このほど「女性の不調」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、女性の4人に1人が、1カ月の間に「半月以上」不調を感じていることがわかりました。また、悩みの度合いが多い不調の症状については、「小さいことでイライラする」や「疲れやすい・だるい」など多岐にわたることもわかったそうです。【表】女性が悩んでいる「不調の症状」を見る調査は、不調を感じたことの