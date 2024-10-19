《西田親分が旅立たれた》10月17日に、東京都内の自宅で虚血性心疾患で亡くなられた西田敏行さん（享年76）。西田さんと親交のあった多くの芸能人らが悲しみの声を寄せる中、冒頭の書き出しで、Xに追悼コメントを発表したのは、れいわ新選組の山本太郎代表だ。山本氏は、続けて《親分と呼ぶきっかけとなったのは映画「ゲロッパ！」。大のジェームスブラウンファンのヤクザの親分役が西田さん、その子分役でご一緒させていただ