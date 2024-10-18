10月17日、第2子妊娠中の菊地亜美がInstagramを更新した。【写真】娘のキュートな後ろ姿SHOTも公開菊地は、自身のInstagramアカウントにて、「幼稚園で秋の親子遠足でした」「久しぶりに朝からお弁当作って、公園で色々発見しながら皆で沢山遊んで」「園も幼稚園ママも皆楽しくて良い人ばかりで大好きなので、私ももちろんしっかり楽しんだよ 笑」とコメントし、お弁当を広げて娘と遠足を楽しむ様子や、リュックを背負った娘の後ろ