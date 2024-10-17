この記事をまとめると ■災害時などにバスを活用した交通システムが「バス・ラピッド・トランジット（BRT）」だ ■バスはダイヤなどが不安定なのでそれを解消するのが「BRT」の役割だ ■過疎地域においては鉄道よりも維持管理がローコストな点が光る 災害時の頼みの綱「BRT」とは バス・ラピッド・トランジット（BRT）とは、まだ耳慣れない言葉かもしれない。バスを活用して、効率よく、的確に、また便利に使える交通システムを