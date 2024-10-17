米ラッパーで“業界のドン”とも言われたショーン・'ディディ'・コムズ（54）が、新たに6件の性的暴行訴訟に直面していることが分かった。現在、ディディは獄中におり、性的人身売買、恐喝、詐欺事件などに関する裁判を待っている。14日にニューヨークで提出された一連の法的書類で、さらに性的暴行、薬物投与、殺害の脅迫などで告発された。 【写真】75億円の保釈金提示も認められなかったディディ