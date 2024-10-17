採血時、手袋を着用するのは常識では…？（Zblaster/stock.adobe.com）※画像はイメージまいどなニュース

採血時に医療用手袋「私の血が汚いとでも！？」とんでもない受診者話題

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ある看護師がXに投稿した、受診者とのやり取りが話題となっている
  • 医療手袋をつけて採血する際に「私の血が汚いとでも！？」と言われたそう
  • その後受診者は、院長から「あなたのためでもあるの」と大説教されたという
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