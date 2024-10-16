粗品が松本人志を「ヤツ」呼ばわりで嫌悪感？松本ファンが激怒「やめて」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 霜降り明星の粗品が14日に配信したYouTube動画をFLASHが取り上げた
  • 松本人志を「ヤツ」呼ばわりしたと思われる発言があった、と芸能記者
  • Xでは、松本のファンを中心に「ディスるのやめて」などの声が出ている
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