フレッシュネスバーガーが2024年10月23日（水）より、フランスのビストロ料理を表現した新たなハンバーガー「銀だらグリエのフレンチバーガー」2種を新発売する。今回の新作は、高級魚・銀だらを主役にしたもので、フレンチのポワソン（魚料理）のエッセンスを取り入れた一品となっている。フレッシュネスは「世界のグルメを大人の本格バーガーに」というテーマのもと、年間を通じて期間限定バーガーを展開している。第5弾として登