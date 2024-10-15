もちろん、元通りにします。撤去期間中は警備員を配置JR山手線（画像：写真AC）。JR東日本は2024年10月24日（木）初電から、田町駅のホームドアを一部稼働停止し、撤去します。対象は山手線外回り（品川・渋谷方面）の東京方9〜11号車です。理由は、2031年度の開業を目指す羽田空港アクセス線の工事に際し、田町駅付近で線路移設とホーム改修が計画されているため。ホームドアの撤去は、この工事の先行作業となります。撤去