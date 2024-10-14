10月13日、元「NEWS」の手越祐也が、バラエティ番組『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系、以下『イッテQ』）に出演。手越が同番組に出るのは、4年ぶりだ。「手越さんは、2007年からレギュラー出演していましたが、2020年5月、新型コロナウイルスの緊急事態宣言下で酒席をともなう外出を報じられ、芸能活動を自粛。同年6月にジャニーズ事務所（当時）とタレント契約を解除と同時にNEWSも脱退し、『イッテQ』も降板になりま