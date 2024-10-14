10月13日、女優・山本舞香とMY FIRST STORY・HiroがそれぞれのInstagramで《We got married.》という文面とともにリンクコーデを披露して結婚を発表した。「山本さんとHiroさんの交際は、2024年7月に『文春オンライン』が報じました。記事によると、4年間片思いを続けてきたHiroさんの猛アタックにより交際に発展。マイファスのバンドメンバーとも仲のいい山本さんは、何度もライブに足を運ぶ様子がキャッチされています。7月1