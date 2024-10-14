文化人として活動5年前、“将軍”の異名を持つ大物官僚と電撃再婚した菊池桃子（56）が、芸能界をドン引きさせるトラブルを起こした。アイドル時代に世話になった大物作曲家を怒らせてしまったのだ。「結婚してから変わった」と周囲に言われる菊池が恩人に重ねた“非礼”とは――。【前後編の前編】＊＊＊【写真】40年前、“清純派アイドル”だった菊池桃子の“かわい過ぎる”ブロマイド今年、歌手デビュー40周年を迎えた菊