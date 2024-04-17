女優の菊池桃子（５５）が１７日までに自身のＳＮＳを更新し、ＮＨＫ総合「うたコン」（火曜・午後７時５７分）での姿をアップした。１６日放送の同番組で菊池は「卒業」と４０周年記念曲「もうすぐ０時」を歌唱。ほかにも松崎しげる島津亜矢と「愛のメモリー」を熱唱したほか、４月に５５歳になったばかりの森高千里も登場した。菊池は「ＮＨＫうたコンで４０ｔｈの新曲をａｎｄｒｏｐの内澤崇仁さんと一緒に歌わせていた