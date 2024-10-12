ドジャースは地区S突破を決め、ロッテはCS初戦を勝ったドジャース・大谷翔平投手が地区優勝シリーズ進出を決めた11日（日本時間12日）のパドレスとの地区シリーズ第5戦終了から約2時間後、日本ではクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージが開幕。大一番に勝ったドジャースと、日本ハムに勝ったロッテの“奇跡の一致”にファンも注目している。大谷はパドレス先発のダルビッシュ投手に3打数無安打に抑えられるなど4打