インターブランドが、 グローバルのブランド価値評価ランキング「Best Global Brands 2024」を発表した。「アップル（Apple）」が12年連続となる首位を獲得。ラグジュアリーやアパレル関連のブランドの最上位は、「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」が昨年から3つ順位を上げて11位となり、次いで14位の「ナイキ（NIKE）」、22位の「エルメス（HERMÈS）」がランキング入りした。 【画像をもっと見る】 Best Global Brands