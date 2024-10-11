嵐の二宮和也（左）と森川葵週刊女性PRIME

森川葵がXでダイヤの絵文字を入れた投稿「先輩の妻」の匂わせを彷彿か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 森本慎太郎と熱愛報道があった森川葵のXについて週刊女性PRIMEが伝えた
  • SixTONESの隠語として知られる「ダイヤの絵文字」を入れた投稿をしたそう
  • Xでは「匂わせ」だとして、二宮和也の妻の騒動を思い起こす人もいたという
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