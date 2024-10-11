地区シリーズ第4戦で感情露わ米大リーグ・ドジャース大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、敵地で行われたパドレスとの地区シリーズ第4戦でアンラッキーなタッチアウトになったあと、ベンチで怒りを露わにするシーンがあった。一夜明けた会見でその場面について質問が飛んだ際の回答に、日本のファンからは「見習いたいが出来そうで出来ない」と笑いが漏れている。事の発端は4回。1死から四球で出塁した大谷は、続くベッツの