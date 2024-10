現地時間の2024年10月7日、シングルボードコンピューターを開発するRaspberry Piが公式microSDカードとなる「Raspberry Pi SD Cards」を発表しました。Raspberry Piが公式からmicroSDカードを発売する理由は、最新のRaspberry Pi OSでRaspberry Pi 5がクラス2(A2)のSDカードに対応したためです。Raspberry Pi SD Cards and the Raspberry Pi Bumper: your new favourite accessories - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/ne