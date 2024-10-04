日本女子代表の監督代行を務める佐々木則夫氏【写真：産経新聞社】FOOTBALL ZONE

「なでしこジャパン」次期監督は初の外国人になる可能性も

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • JFAは4日、なでしこジャパンの次期監督選考について言及した
  • 佐々木則夫氏が監督代行を務めるとし、海外指導者からのアプローチも実施
  • もし外国人監督が率いることになれば、なでしこにとっては初のことになる
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