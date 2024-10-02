ユニクロが新たに「極暖ヒートテックカシミヤブレンド」を発表し、2024年の冬ファッションを一層暖かく、快適に過ごすための選択肢を提供する。この新作は、ユニクロのヒートテックの進化系で、カシミヤを9%混ぜ込むことで、ふんわりとした肌触りと軽やかな着心地を実現している。「極暖ヒートテックカシミヤブレンド」は、従来のヒートテックよりも約30%軽量化されており、着用時の締め付け感を軽減した設計が特徴だ。暖かさは通