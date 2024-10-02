GoogleのパーソナライズAIコラボレーターである「NotebookLM」には、長い文書を対話形式の音声に変換してくれる「Audio Overview」という機能があります。この機能の面白い点を、エンジニアのサイモン・ウィリソン氏が解説しました。NotebookLM’s automatically generated podcasts are surprisingly effectivehttps://simonwillison.net/2024/Sep/29/notebooklm-audio-overview/Googleが提供するNotebookLMは、任意のテキストの