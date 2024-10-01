９月28日に開催されたJ３第30節で、大宮アルディージャはSC相模原に４−１の完勝を収めた。これで３連勝を飾り、10戦負けなしと好調をキープし、首位を独走している。今季は盤石の強さで勝点を積み上げている大宮は、次節にも１年でのJ２復帰が決まる可能性がある。【PHOTO】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！５日に敵地で行なわれる奈良クラブ戦で勝利し、翌日の３位・カターレ