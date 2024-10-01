アマチュアゴルファーの技術向上の強い味方であるPGAティーチングプロたちが、ゴルフの実力を競い合う『PGAティーチングプロ選手権大会/女子選手権大会』が、今年はサンコーカントリークラブ（群馬県）にて、10月30日から2日間の日程で開催されます。31日の決勝ラウンドの模様は、Golf Mチャンネル（https://www.youtube.com/c/GolfMChannel）でLIVE配信されます！ “絶対女王”の4連覇はなるか！